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АНАЛІТИКА

Зеленський про вимоги РФ щодо НАТО: Країна-агресор не може говорити про гарантії безпеки для України

 

Росія не може вимагати відмови Україні від вступу в НАТО, оскільки РФ країна-агресор, яка порушує гарантії безпеки України, заявив президент Володимир Зеленський.

"Давайте уявимо собі, що всі країни НАТО будуть нас підтримувати. Наприклад, ніхто не може оголосити вето, як країна поза НАТО - на членство України в НАТО. Росія поза НАТО. Росія є, окрім того, що вона країна-агресор, вона не може говорити про гарантії безпеки для України, вона їх порушує", - сказав Зеленський під час брифінгу у вівторок.

Президент також висловив упевненість у тому, що між США та РФ ведеться діалог щодо України в НАТО.

Президент заявив, що у випадку відмови України від НАТО мають бути гарантії безпеки.

"Якщо ми відмовляємось від НАТО, від чого відмовляється Росія? Тобто, вони раніше казали, що вони пішли в Україну захищати безпеку своєї держави, тому що НАТО наближається. Тобто, якщо НАТО не наближається, що буде Росія пропонувати?", - зауважив президент.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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