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Каллас: Євросоюз ніколи не визнає Крим російським
23:33 22.04.2025 |
Верховна представниця Євросоюзу з питань безпеки і зовнішньої політики Кая Каллас розкритикувала Сполучені Штати за те, що вони не використали весь свій потенціал для тиску на Росію. Очільниця європейської дипломатії також заявила, що для США було б помилкою розглядати можливість визнання окупованого Криму територією Росії як частину мирної угоди.
«Крим - це Україна», - наголосила Каллас, додавши, що ЄС ніколи не визнає півострів частиною Росії.
Увечері 22 квітня таку ж позицію озвучив і президент України Володимир Зеленський.
«Крим ми можемо не обговорювати... Україна не визнає юридично окупацію Криму, це поза нашою Конституцією. Це наша територія, територія народу України. Цього не буде», - сказав глава держави.
Американські засоби інформації, зокрема, видання The Washington Post, із посиланням на неназвані джерела повідомили, що представники США на зустрічі в Лондоні 23 квітня запропонують Україні та Європі визнати Крим російською територією та заморозити конфлікт по нинішній лінії фронту.
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