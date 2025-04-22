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Франція відправляє в Україну 90% вироблених стволів для САУ Caesar
13:39 22.04.2025 |
Французьке оборонне об'єднання KNDS значно збільшило обсяги виробництва артилерійських систем Caesar, переважна більшість яких - майже 90% - призначена для постачання в Україну.
Про це 20 квітня повідомило видання Le Monde.
Якщо до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну заводи KNDS випускали всього дві САУ Caesar на місяць, то сьогодні їх кількість зросла до шести, з амбітними планами досягти 12 одиниць щомісяця до кінця 2025 року. Крім того, на підприємстві в Ла-Шапель-Сент-Юрсен подвоєно обсяги виробництва 155-міліметрових артилерійських снарядів - до кінця поточного року планується випустити до 100 тисяч боєприпасів.
У зв'язку з нарощуванням темпів виробництва підприємства KNDS розширили свій штат. Видання пише, що з 2022 року компанія прийняла на роботу 160 нових співробітників, а на 2025 рік заплановано прийом ще 50 фахівців.
Постачання САУ Caesar в Україну
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Франція активно підтримує Україну артилерійськими системами. У січні 2024 року міністри оборони Франції та України, Себастьян Лекорню і Рустем Умєров, створили так звану "артилерійську коаліцію". У межах ініціативи передбачається закупівля 78 гаубиць Caesar для Збройних сил України.
У жовтні Лекорню анонсував виділення 300 млн євро з відсотків за замороженими російськими активами на закупівлю ще 12 таких установок. За словами Лекорню, цей захід дасть змогу прискорити постачання і зміцнити оборонні можливості України.
Нагадаємо, у жовтні 2024 року повідомлялося, що Сили оборони отримали від Франції загалом 67 колісних гаубиць Ceasar калібру 155-мм.
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