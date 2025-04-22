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Глави МЗС України та Франції провели розмову напередодні зустрічі зі США в Лондоні
09:22 22.04.2025 |
Глави МЗС України Андрій Сибіга та Франції Жан-Ноель Барро скоординували позиції напередодні наступних міжнародних зустрічей задля відновлення миру.
Про це Сибіга розповів у соцмережі Х в понеділок ввечері, пише "Європейська правда".
Сибіга підкреслив, що цінує лідерство Франції в мирних зусиллях і майбутніх гарантіях безпеки для України.
"Я щойно мав змістовну розмову з моїм французьким колегою та другом Жаном-Ноелем Барро. Ми скоординували наші позиції напередодні важливих міжнародних подій та наступних кроків до відновлення справедливого та всеосяжного миру", - написав Сибіга в соцмережі Х.
23 квітня у Лондоні відбудеться зустріч, де США, Україна та її європейські союзники обговорюватимуть кроки для припинення вогню в російсько-українській війні.
У складі української делегації будуть керівник ОПУ Андрій Єрмак, очільник Міноборони Рустем Умєров, голова МЗС Андрій Сибіга та заступник керівника ОП Павло Паліса.
Американську сторону, за даними Bloomberg, представлятимуть держсекретар Марко Рубіо і спеціальні посланники президента США Стів Віткофф і Кіт Келлог.
З боку європейських держав - Великої Британії, Франції та Німеччини - будуть присутні міністри закордонних справ і радники з національної безпеки.
Видання The Wall Street Journal повідомляло, що минулого тижня у Парижі американці представили українській делегації свої "мирні ідеї". Вони очікують, що на зустрічі у Лондоні Україна надасть свою відповідь.
Пропозиції США, за даними видання, передбачають потенційне визнання США анексії Криму 2014 року та неприєднання України до НАТО.
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