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ЗМІ довідались склад української делегації на переговорах в Лондоні щодо «миру»
23:40 21.04.2025 |
Від України на зустріч зі США та європейськими державами у Лондоні 23 квітня, де обговорюватимуть врегулювання війни, поїдуть четверо українських високопосадовців.
Про це стало відомо "Суспільному", пише "Європейська правда".
В складі української делегації на переговорах в Лондоні буде керівник ОПУ Андрій Єрмак, очільник Міноборони Рустем Умєров, голова МЗС Андрій Сибіга та заступник керівника ОП Павло Паліса.
Зустріч у Лондоні 23 квітня стане другою після Парижа, де США, Україна та її європейські союзники обговорюють американський план припинення вогню в російсько-українській війні.
Американську сторону, за даними Bloomberg, представлятимуть держсекретар Марко Рубіо і спеціальні посланники президента США Стів Віткофф і Кіт Келлог.
З боку європейських держав - Британії, Франції та Німеччини - будуть присутні міністри закордонних справ і радники з національної безпеки.
Видання The Wall Street Journal повідомляло, що американці висунули свої "мирні ідеї" в конфіденційному документі, який представили українській делегації у Парижі минулого тижня. Вони очікують, що на зустріч у Лондоні Україна надасть свою відповідь.
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