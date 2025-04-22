ЗМІ довідались склад української делегації на переговорах в Лондоні щодо «миру»

Від України на зустріч зі США та європейськими державами у Лондоні 23 квітня, де обговорюватимуть врегулювання війни, поїдуть четверо українських високопосадовців.

Про це стало відомо "Суспільному", пише "Європейська правда".

В складі української делегації на переговорах в Лондоні буде керівник ОПУ Андрій Єрмак, очільник Міноборони Рустем Умєров, голова МЗС Андрій Сибіга та заступник керівника ОП Павло Паліса.

Зустріч у Лондоні 23 квітня стане другою після Парижа, де США, Україна та її європейські союзники обговорюють американський план припинення вогню в російсько-українській війні.

Американську сторону, за даними Bloomberg, представлятимуть держсекретар Марко Рубіо і спеціальні посланники президента США Стів Віткофф і Кіт Келлог.

З боку європейських держав - Британії, Франції та Німеччини - будуть присутні міністри закордонних справ і радники з національної безпеки.

Видання The Wall Street Journal повідомляло, що американці висунули свої "мирні ідеї" в конфіденційному документі, який представили українській делегації у Парижі минулого тижня. Вони очікують, що на зустріч у Лондоні Україна надасть свою відповідь.