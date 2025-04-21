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Axios про можливий вихід Трампа з перемовин: Тиск на Україну
07:43 21.04.2025 |
Перед публічним оголошенням про імовірний вихід з "мирних переговорів" президент США Дональд Трамп висловив своє розчарування їхнім ходом державному секретареві Марко Рубіо та своєму спеціальному посланцю Стіву Віткоффу. Про це в суботу, 19 квітня, написало американське видання Axios із посиланням на джерела.
Тиск на Україну?
Про розчарування Трампа мирним процесом держсекретар США розповів на зустрічі з українцями та європейцями в Парижі 17 квітня. "Рубіо не уточнив, як саме виглядатиме вихід з переговорів, а лише наголосив, що США хочуть швидкого прогресу", - розповів Axios один з європейських дипломатів.
На думку трьох співрозмовників видання, риторика Рубіо в Парижі була спрямована здебільшого на українців. Джерело, близьке до українського уряду, також вважає, що слова Рубіо були націлені на тиск на Україну. Співрозмовник також висловив побоювання, що вихід Трампа з переговорів може призвести до зупинення військової допомоги Україні з боку США.
Про посилення тиску на Росію під час паризьких зустрічей Рубіо не говорив, кажуть європейські дипломати. "Складалося враження, що Рубіо і Віткофф перебувають під великим тиском з боку Трампа, і вони перекладають його на інших гравців", - цитує видання одного зі своїх співрозмовників.
За словами речниці Держдепу Теммі Брюс, 18 квітня Рубіо провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і доніс йому, що "якщо найближчим часом не з'явиться чіткий шлях до миру, США відійдуть від зусиль, спрямованих на встановлення миру".
Публічно Рубіо зазначив, що Трамп вирішив, що "присвятив цьому багато часу і енергії, і зараз у світі відбувається багато речей, на яких нам потрібно зосередитися".
Згодом сам Трамп офіційно підтвердив, що якщо угода між Україною та РФ не буде досягнута найближчим часом, він може просто перейти до інших питань зовнішньої політики.
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