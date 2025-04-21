Україна не буде частиною НАТО, але є обхідні шляхи, - Келлог





Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що Україна не буде в НАТО. При цьому зазначив, що є інші варіанти, які можна використовувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Fox News.

"Дозвольте навести один приклад. Ми дуже чітко дали зрозуміти: членство в НАТО виключено. Україна не стане частиною НАТО. Це не новина - ми говоримо про це з 2008 року, коли посол Бернс сказав Кондолізі Райс, що це "занадто". Я сам писав про це в 2013 році", - сказав Келлог.

За його словами, є обхідні шляхи та інші варіанти. Також він анонсував, що цього тижня в Лондоні відбудуться переговори щодо завершення війни.

"Є обхідні шляхи. Є варіанти, які можна використовувати. Тому не варто починати з проблеми, не пропонуючи жодного рішення. Це охоплює все, що ми обговорюємо. Думаю, наступного тижня в Лондоні в нас будуть доволі конструктивні переговори", - сказав спецпредставник Трампа у суботу.