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Україна не буде частиною НАТО, але є обхідні шляхи, - Келлог
07:50 21.04.2025 |
Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що Україна не буде в НАТО. При цьому зазначив, що є інші варіанти, які можна використовувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Fox News.
"Дозвольте навести один приклад. Ми дуже чітко дали зрозуміти: членство в НАТО виключено. Україна не стане частиною НАТО. Це не новина - ми говоримо про це з 2008 року, коли посол Бернс сказав Кондолізі Райс, що це "занадто". Я сам писав про це в 2013 році", - сказав Келлог.
За його словами, є обхідні шляхи та інші варіанти. Також він анонсував, що цього тижня в Лондоні відбудуться переговори щодо завершення війни.
"Є обхідні шляхи. Є варіанти, які можна використовувати. Тому не варто починати з проблеми, не пропонуючи жодного рішення. Це охоплює все, що ми обговорюємо. Думаю, наступного тижня в Лондоні в нас будуть доволі конструктивні переговори", - сказав спецпредставник Трампа у суботу.
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