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АНАЛІТИКА

Рубіо повідомив Рютте, що за відсутності прогресу США відійдуть від «зусиль, спрямованих на посередництво в досягненні миру»

 

Державний секретар США Марко Рубіо сьогодні провів телефонні переговори із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб поінформувати його про мирну пропозицію, представлену вчора українській делегації в Парижі і російським офіційним особам по телефону, повідомила речниця Держдепу Таммі Брюс.

"Державний секретар США Марко Рубіо поспілкувався сьогодні з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб поінформувати його про мирну пропозицію, представлену вчора українській делегації в Парижі та російським офіційним особам по телефону. Держсекретар висловив сподівання президента Трампа і Сполучених Штатів, що ця пропозиція буде прийнята і призведе до міцного і тривалого миру в Україні. Держсекретар підкреслив, що, хоча наша країна віддана справі припинення війни, якщо найближчим часом не з'явиться чіткий шлях до миру, Сполучені Штати відійдуть від зусиль, спрямованих на посередництво у встановленні миру", - йдеться у повідомленні на сайті відомства.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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