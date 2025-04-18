США пропонують Європі послабити санкції проти РФ у разі мирного врегулювання в Україні – Bloomberg

[thumb=left][/thumb]Сполучені Штати представили європейським союзникам у Парижі пропозиції щодо мирної угоди між Росією та Україною. Вони включають перелік умов для припинення бойових дій і пом'якшення санкцій проти Москви в разі тривалого припинення вогню, пише 18 квітня агенція Bloomberg з посиланням на європейських чиновників.

За словами співрозмовників, обізнаних із ситуацією, пропозиція США фактично заморозить війну, а окуповані Росією українські території залишаться під контролем Москви. Питання про вступ Києва до НАТО буде зняте з порядку денного.

«Один із чиновників сказав, що плани, які необхідно додатково обговорити з Києвом, не означатимуть остаточного врегулювання, і що європейські союзники не визнають окуповані території російськими. Чиновники підкреслили, що переговори будуть суперечливими, якщо Кремль не погодиться припинити бойові дії, і що надання Україні гарантій безпеки... є важливим», - ідеться в матеріалі Bloomberg.

18 квітня перед відльотом із Парижа, де напередодні відбулися перемовини за участю України, США, Франції, Британії і Німеччини, Рубіо зазначив, що США очікують результату перемовин щодо завершення війни РФ в Україні «у найближчі дні, не тижні», і якщо цього не станеться, вони будуть змушені зосередитися на інших пріоритетах.

«Я говорю про питання днів, а не тижнів, чи це війна, яку можна закінчити, чи ні. Якщо це можливо, ми готові зробити все можливе, щоб сприяти цьому й забезпечити, щоб це сталося, щоб це закінчилося довготривалим і справедливим способом. Якщо це неможливо, якщо ми настільки далекі один від одного, що цього не станеться, тоді я думаю, що президент, ймовірно, перебуває в тому моменті, коли він скаже: «Ну, ми закінчили», - додав держсекретар.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що очікує почути позицію Росії щодо припинення вогню до кінця тижня.

Офіційно Москва заявляє, що прагне миру, але на своїх умовах, серед яких не лише відмова України від окупованого Криму і чотирьох областей, про незаконну анексію яких заявляє Москва, при цьому не контролюючи їх повністю, а й відмова від вступу до НАТО і, ймовірно, інші поступки.

Останнім часом президент США Дональд Трамп кілька разів заявляв, що Росії необхідно переходити від слів до справи і показати своє прагнення до миру. Водночас президент США заявив, що відповідальність за війну несе не тільки президент Росії Володимир Путін, який її розв'язав, але і український лідер Володимир Зеленський і попередник Трампа на посаді президента США Джо Байден, які, на думку Трампа, нічого не зробили, щоб її уникнути.