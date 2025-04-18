Фінансові новини
- |
- 18.04.25
- |
- 17:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Збиття літака МАУ: Іран подав позов до Міжнародного суду ООН на країни, які ініціювали проти нього справу
17:29 18.04.2025 |
Іран розпочав провадження в Міжнародному суді ООН проти Канади, Швеції, України та Великої Британії.
У поданій заяві Іран оскаржує рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) від 17 березня 2025 року, яке було ухвалене у межах справи щодо збиття рейсу PS752 авіакомпанії Ukraine International Airlines. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на пресреліз суду.
"Іран сьогодні розпочав провадження проти Канади, Швеції, України та Великої Британії в Міжнародному суді ООН", - йдеться у повідомленні.
Згідно з офіційним повідомленням суду, Іран стверджує, що його заява є апеляцією на рішення Ради ІКАО, яке стосується спору щодо тлумачення і застосування Чиказької конвенції 1944 року. У документі йдеться про збиття іранськими військовими пасажирського літака 8 січня 2020 року, внаслідок чого загинули 176 людей.
Іран наполягає, що Рада ІКАО перевищила свої повноваження, розглядаючи спір, а також ставить під сумнів право Великої Британії брати участь у справі. Крім того, у позові зазначено, що процес голосування у Раді ІКАО начебто був порушений, оскільки два окремі заперечення Ірану були об'єднані в одне і голосувалися як єдине питання. Через це, на думку Тегерана, було порушено принципи справедливості.
Іран просить Міжнародний суд ООН: визнати, що Рада ІКАО не має юрисдикції у цій справі; що Велика Британія не має процесуального права брати участь у розгляді; скасувати рішення Ради ІКАО як таке, що не має юридичної сили.
Іран посилається на статтю 84 Чиказької конвенції, а також на статті 36 і 37 Статуту Міжнародного суду ООН як на підстави для юрисдикції суду.
Як повідомлялося, в Ірані 10 військовослужбовців засудили до ув'язнення у справі про збитий літак МАУ.
8 січня 2020 року у небі над Іраном був збитий літак МАУ, який виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. На борту перебували громадяни Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії.
Усі 176 осіб загинули, серед них - 11 українців (дев'ятеро членів екіпажу та двоє пасажирів). Після кількох днів заперечень іранська влада визнала, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Японія виділить Україні $3 мільярди за рахунок заморожених активів РФ: підписано угоду
|Україна вводить антидемпінгові мита 23,3-42% на імпорт радіаторів для опалення з Туреччини та Китаю
|Китай назвав «безпідставними» заяви Зеленського щодо постачання зброї РФ
|Мінекономіки оприлюднило текст меморандуму щодо угоди про надра зі США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|Збиття літака МАУ: Іран подав позов до Міжнародного суду ООН на країни, які ініціювали проти нього справу
|Підприємці легпрому просять Зеленського втрутитися в ситуацію щодо тиску правоохоронців на користь імпортерів
|США погодилися пов'язати угоду про надра з Будапештським меморандумом
|Україна та США почнуть новий раунд переговорів щодо угоди про надра 24 квітня
|Японія виділить Україні $3 мільярди за рахунок заморожених активів РФ: підписано угоду
|Порошенко відправляє чергову партію дронів та техніки на фронт
Бізнес
|TSMC у I кв. збільшила чистий прибуток на 60%, краще за прогнози
|InstaVolt представила рішення для боротьби з перерізанням зарядних кабелів електромобілів
|OpenAI оновлює систему оцінки ризиків для ШІ
|Мита Трампа загрожують амбіціям США конкурувати з Китаєм у створенні людиноподібних роботів
|OpenAI розробляє платформу для соціальних мереж, яка зможе конкурувати з X Ілона Маска
|Нова інтеграція Gemini та Google Фото розширює можливості пошуку зображень