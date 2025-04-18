Збиття літака МАУ: Іран подав позов до Міжнародного суду ООН на країни, які ініціювали проти нього справу

Іран розпочав провадження в Міжнародному суді ООН проти Канади, Швеції, України та Великої Британії.

У поданій заяві Іран оскаржує рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) від 17 березня 2025 року, яке було ухвалене у межах справи щодо збиття рейсу PS752 авіакомпанії Ukraine International Airlines. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на пресреліз суду.

"Іран сьогодні розпочав провадження проти Канади, Швеції, України та Великої Британії в Міжнародному суді ООН", - йдеться у повідомленні.

Згідно з офіційним повідомленням суду, Іран стверджує, що його заява є апеляцією на рішення Ради ІКАО, яке стосується спору щодо тлумачення і застосування Чиказької конвенції 1944 року. У документі йдеться про збиття іранськими військовими пасажирського літака 8 січня 2020 року, внаслідок чого загинули 176 людей.

Іран наполягає, що Рада ІКАО перевищила свої повноваження, розглядаючи спір, а також ставить під сумнів право Великої Британії брати участь у справі. Крім того, у позові зазначено, що процес голосування у Раді ІКАО начебто був порушений, оскільки два окремі заперечення Ірану були об'єднані в одне і голосувалися як єдине питання. Через це, на думку Тегерана, було порушено принципи справедливості.

Іран просить Міжнародний суд ООН: визнати, що Рада ІКАО не має юрисдикції у цій справі; що Велика Британія не має процесуального права брати участь у розгляді; скасувати рішення Ради ІКАО як таке, що не має юридичної сили.

Іран посилається на статтю 84 Чиказької конвенції, а також на статті 36 і 37 Статуту Міжнародного суду ООН як на підстави для юрисдикції суду.

Як повідомлялося, в Ірані 10 військовослужбовців засудили до ув'язнення у справі про збитий літак МАУ.

8 січня 2020 року у небі над Іраном був збитий літак МАУ, який виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. На борту перебували громадяни Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

Усі 176 осіб загинули, серед них - 11 українців (дев'ятеро членів екіпажу та двоє пасажирів). Після кількох днів заперечень іранська влада визнала, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.