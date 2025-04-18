Україна та США почнуть новий раунд переговорів щодо угоди про надра 24 квітня

Новий етап переговорів про надра почнеться у США 24 квітня, зараз опрацьовуються технічні питання та формулювання щодо роботи майбутнього інвестиційного фонду.

Про це повідомив у телеефірі заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка, передає Укрінформ.

"У четвер, 24 квітня, почнеться новий раунд переговорів. Ми зараз паралельно працюємо з нашою та американською юридичними командами і намагаємося познімати багато технічних питань, щоб звузити їх до найбільш чутливих, що потребуватимуть політичного рішення", - сказав Качка.

Він зазначив, що від конструктивності переговорів залежить, чи буде готова безпосередньо угода до 26 квітня.

"Ми готові показувати максимальну ефективність, але весь обсяг документів, які є, обраховується десятками сторінок", - пояснив заступник міністра.

За його словами, про визнання боргом вже наданої США допомоги не йдеться.

"Йдеться про те, що від діяльності цього фонду (спільного інвестиційного фонду - ред.) США, як один із партнерів, зароблять щонайменше стільки, скільки надавалося допомоги", - сказав Качка.

Він зауважив, що Україна зможе заробити від майбутніх інвестицій.

Безпосередньо угода про створення спільного інвестиційного фонду буде укладатися між українським державним підприємством та Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США.