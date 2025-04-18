Порошенко відправляє чергову партію дронів та техніки на фронт

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко після засідання Верховного Суду за позовом, оскаржуючим санкції РНБО, везе партію дронів та техніки у бойові бригади, повідомляє пресслужба партії.

"Ви вже знаєте - санкціі, що запровадив проти мене Зеленський - превентивні. Бо РНБО та президент вважають, що мої дії можуть "загрожувати національній безпеці". Визнаю, все, що ви бачите на фото, справді загрожує не національній безпеці, але російської федерації", - сказав Порошенко.

Зокрема, бригади і батальйони Сил оборони отримають 50 оптоволоконних FPV-дронів, 700 FPV-дронів, прально-душовий комплекс, мобільний шиномонтаж, мобільну ремонтну майстерню, квадроцикли, засоби РЕБ, зарядні станції, дрони Mavic, Старлінки, детектори "Ванільний Цукорок", дизельні генератори. Загальна вартість допомоги - 30 млн грн.

"Це все не завдяки злочинцям із влади, а всупереч їм. Півдня я провів у суді, де розглядали мій позов проти Зеленського за незаконні санкції. Бо вони були запроваджені бездумно, незаконно, неконституційно та позасудово. А пояснення - як у дитячому садочку. Санкції були запроваджені превентивно... Скажу відверто, ви своєю бездіяльністю, корупцією та руйнуванням демократії допомагаєте не собі, не Україні, а росіянам", - наголосив Порошенко.

"Повітря в Києві за цей тиждень стало затхлим. Тому їдемо туди, де дихається легше, де все ще зберігається єдність", - додав він.

Як повідомлялося, 13 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 12 лютого 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Згідно з додатком до документа, санкції введено проти п'яти фізичних осіб: бізнесмена Ігоря Коломойського, ексвласника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова, 5-го президента України, лідера партії "Європейська солідарность" Петра Порошенка та екснардепа Віктора Медведчука.

Порошенко оскаржив санкції у Верховному суді України. 17 квітня суд почав розгляд позовної заяви у присутності народних депутатів України, а також дипломатів з місії Європейського Союзу, представників посольств Німеччини, Польщі, Австрії, Швеції, Литви, Данії.

Представники Порошенка наголошують на тому, що санкції накладені незаконно, як на громадянина України, який перебуває в Україні, при тому, що "терористом" його вважає лише Росія. Відтак, жодних підстав відповідно до закону для санкцій немає.

До того ж, зазначили представники, досі невідомі причини застосування санкцій, оскільки аноносовані дані про нібито "виведення мільярдів за кордон" так і не були оприлюднені. Більше того, Держфінмоніторинг, на який посилалися при накладенні санкцій, фактично відмовився підтверджувати такі факти, а керівник його юридичного департаменту заявив, що цей орган не мав права подавати нікому, зокрема уряду, будь-якої фінансової інформації.