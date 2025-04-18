Засудженого за хабарництво «Слугу народу» Одарченка знайшли в Угорщині, – ЗМІ

Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Одарченко, якого минулого року засудили до 8 років за хабарництво, переховується в Угорщині.

Про це йдеться у розслідуванні Української правди.

Зазначається, що Одарченка оголосили в міжнародний розшук. Але досі жодної публічної згадки про його місце перебування не було.

За даними видання, 22 лютого 2025 року угорська поліція затримала вже засудженого Одарченка у містечку Вашарошнамень.

Під час перевірки водійського посвідчення угорські поліцейські побачили, що Одарченко перебуває у розшуку Інтерпола. Але після того, як вони дізналися, що нардеп-втікач попросив в Угорщині притулок - Одарченка відпустили.

Також журналісти зауважують, що засуджений мешкає у Будапешті, а до містечка поблизу українського кордону приїжджав, щоб когось або щось забрати.

Справа Одарченка

Як повідомлялося, Одарченка обвинувачували у спробі підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма біткоїнами в обмін на сприяння в отриманні грошей із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, де депутат обіймав посаду ректора (дію контракту призупинено).

За це нардеп пообіцяв хабар у Bitcoin в еквіваленті $50 тис., а згодом надав її частину у розмірі 0,39 біткоїна, що на той момент дорівнювало $10 тис.

Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода, яку вдалося задокументувати у криптовалюті.

У листопаді 2024 року Вищий антикорупційний суд оголосив нардепу обвинувальний вирок. За вироком суду Одарченку призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки. У вересні стало відомо, що Одарченко незаконно перетнув кордон з Румунією та нібито попросив там про притулок.