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Bloomberg: США хочуть досягти припинення вогню в Україні протягом кількох тижнів
12:09 18.04.2025 |
Американські посадовці на зустрічі з європейцями в Парижі заявили, що хочуть забезпечити повне припинення вогню в Україні протягом декількох тижнів, що є частиною нових зусиль, спрямованих на припинення бойових дій в трирічній війні Росії.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з цим питанням, передає "Європейська правда".
Обговорення в четвер, які включали зустріч між президентом Франції Емманюелем Макроном і посланцем президента США Стівом Віткоффом, в яких взяли участь українські офіційні особи, були зосереджені в основному на тому, як якнайшвидше перейти до припинення вогню і встановлення тривалого миру, сказали люди, які говорили на умовах анонімності.
За словами співрозмовників, учасники зустрічі заявили американським посадовцям, що вони повністю підтримують головну мету президента Дональда Трампа - якнайшвидше завершити війну.
Американські посадовці зазначили, що очікують на значний прогрес найближчим часом, і учасники зустрічі в четвер домовилися працювати в цьому напрямку, повідомили співрозмовники.
Європейські посадовці також хотіли знати, які дії розглядає адміністрація Трампа, якщо вона не отримає прогресу від Путіна, і вони хотіли переконати Вашингтон у необхідності посилити свою позицію щодо Москви, в тому числі за допомогою "широкомасштабного" пакету санкцій, про який Трамп раніше сигналізував, що він розглядає його, сказав інший високопосадовець.
Держсекретар США Марко Рубіо на наступний день після зустрічей у Парижі заявив, що США готові відмовитись від зусиль досягти миру в Україні, якщо побачать, що це недосяжна мета.
Раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро назвав зустрічі в Парижі в четвер, 17 квітня, дипломатичним успіхом Франції, який поєднав за одним столом американців, європейців та українців.
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