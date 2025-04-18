Міністри закордонних справ країн ЄС відвідають Київ 9 травня - глава МЗС Франції

Міністри закордонних справ європейських країн відвідають Київ у День Європи 9 травня, повідомив глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро, зазначивши, що також планує приїхати.

"Міністри закордонних справ європейських країн зустрінуться в Києві 9 травня... Я обов'язково буду там", - сказав він в ефірі французького телеканалу LCI.

Раніше речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомляв, що міністр Андрій Сибіга під час онлайн-виступу на Раді міністрів закордонних справ ЄС запросив колег відвідати Україну 9 травня на знак солідарності з Україною.