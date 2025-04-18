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Зеленський пояснив яку інформацію щодо балістики передають партнери
10:16 18.04.2025 |
Партнери передають Україні інформацію щодо виходів ворожої балістики, пояснив президент України Володимир Зеленський.
"Нам не передають якусь додаткову інформацію щодо балістики. Партнери дають нам виходи. Тобто ми розуміємо напрямок і розуміємо, що є виходи балістичних ракет. Тобто у нас працює розвідка і є багато допомоги", - сказав Зеленський під час брифінгу у четвер.
Він зазначив, що українська сторона не бачить вихід ворожої балістики, і з цим допомагають партнери.
"Тобто вони допомагають нашим цивільним людям. І все ж таки це питання захисту для держави. Це велика місія захисту, гуманітарна місія. І тут питання саме виходів балістики. Для нас це важливо, тому що ви знаєте, чим ближче до фронту і тим хвилин менше, набагато менше. І тому такі випадки, як Кривий Ріг, їх було б більше. Набагато більше без цих розвідок. Все ж таки багато балістики збивається, завдяки різним системам, передусім Петріот", - зазначив Зеленський.
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