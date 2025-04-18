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Українська делегація в Парижі наголосила на прагненні завершити війну якнайшвидше – Єрмак
08:47 18.04.2025 |
Українська делегація під час зустрічей в Парижі провела конструктивну й позитивну дискусію щодо шляхів до повного припинення вогню й подальшого процесу досягнення всеохопного, справедливого та стійкого миру, повідомив учасник делегації, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Ми погодилися, що повне й безумовне припинення вогню має стати першим етапом на шляху до сталого миру в Україні, та обмінялися думками щодо практичної реалізації цього етапу... Окремо наголосили на важливості гуманітарного виміру - повернення примусово переміщених до Росії українських дітей, звільнення військовополонених і цивільних заручників", - написав Єрмак в Телеграм у четвер увечері за підсумками зустрічі.
За його словами, такі заходи зі зміцнення довіри є важливими елементами для початку мирного процесу.
Голова Офісу президента відзначив, що під час зустрічі делегацій України та США, а також представників країн - учасниць Коаліції охочих українська сторона "наголосила на відданості мирним зусиллям спільно зі США, європейськими та іншими партнерами, прагненні завершити війну якнайшвидше". "Вкотре підкреслили, що необхідне саме повне припинення вогню, на яке Україна погодилася ще 11 березня в Джидді", - повідомив він.
"Ми також обговорили наступні кроки й домовилися про подальші регулярні контакти в межах просування мирних зусиль", - додав Єрмак.
Як повідомлялося українська делегація спершу провела двосторонні переговори з делегацією США - держсекретарем Марко Рубіо та спецпредставниками Трампа Стівом Віткоффом і Кітом Келлогом. Пізніше обидві делегації зустрілися в багатосторонньому форматі з представниками Франції, Великої Британії та Німеччини.
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