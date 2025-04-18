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АНАЛІТИКА

САП звинуватила Насірова у спробі уникнути вироку шляхом мобілізації, вимагає арешту

23:28 17.04.2025 |

Політика

 
Спеціалізована антикорупційна прокуратура звинуватила колишнього голову Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова у спробі уникнути вироку шляхом мобілізації. Про це повідомила антикорупційна організація Transparency International Ukraine.

Засідання Вищого антикорупційного суду щодо Насірова у "газовій справі" ексдепутата Олександра Онищенка відбулося 17 квітня.

Прокурорка зачитала пояснення командира військової частини, до якої 7 квітня мобілізувався Насіров.

За словами військового, коли ексголова ДФС почув, що ця частина перебуває в зоні проведення бойових дій, то сказав, що звернеться до Міноборони, аби перевестися в іншу бригаду. І йому це вдалося - він перевівся до частини А0139 і мав працювати у сфері забезпечення війська та перебувати в Києві.

Відтак прокуратура вважає бажання Насірова вступити до війська лише спробою уникнути судового розгляду у справі.

Прокурорка просила взяти Насірова під варту. Як альтернативу запропонувала збільшити заставу до 75 млн грн, носіння електронного браслета й виконання інших обовʼязків.

Захист Насірова відкинув ці звинувачення, мовляв, він мав бути рядовим сапером.

9 квітня стало відомо, що Насіров вирішив мобілізуватися до Сил оборони. У зв'язку з цим його адвокат подавав клопотання про зупинення кримінального провадження.

10 квітня Військова служба правопорядку повідомила, що ексглаву ДФС вже не мобілізують, а головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський наказав провести службове розслідування.

Того ж дня ВАКС до 10 червня продовжив Насірову запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Ексглаву ДФС обвинувачують в отриманні 722 млн гривень хабаря за відшкодування податку на додану вартість компаніям бізнесмена Олега Бахматюка й у справі з газовими схемами колишнього народного депутата Олександра Онищенка. Хабар називають найбільшим викритим за історію України.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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