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АНАЛІТИКА

Спецпредставник США Келлог зустрівся з Умєровим та Єрмаком у Парижі

 

Спеціальний представник Сполучених Штатів по Україні Кіт Келлог зустрівся з міністром оборони України Рустемом Умєровим та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком 17 квітня.

Про це він повідомив у рамках свого візиту до столиці Франції, заявивши, що «був радий бачити» українських посадовців у Парижі.

«Дуже продуктивні зустрічі в Єлисейському палаці в рамках зусиль для завершення українсько-російської війни», - заявив Келлог.

Представники України наразі не коментували зустріч із Келлогом. Раніше Умєров повідомив про першу зустріч у Парижі - з представниками країн «коаліції охочих». У ній, за його словами, взяли участь радник із національної безпеки президента Франції Еммануель Бонн, радник прем'єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл і радник канцлера Німеччини Єнс Пльотнер.

«Обговорили подальші кроки для досягнення справедливого й сталого миру. Зокрема, скоординували позиції щодо реалізації повного припинення вогню, залучення багатонаціонального військового контингенту та створення ефективної архітектури безпеки для нашої країни», - заявив міністр оборони.

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо увечері 17 квітня повідомив про прибуття до Парижа разом зі спецпредставниками Стівом Віткоффом та Кітом Келлогом. За словами Рубіо, його візит має лише одну мету: забезпечити «реальні, практичні» рішення для завершення російсько-української війни.

Віткофф раніше кілька разів приїжджав до Росії для зустрічей із президентом РФ Володимиром Путіним. Рубіо очолював делегацію США на переговорах із Росією в Ер-Ріяді.

Офіційно Москва заявляє, що прагне миру, але на своїх умовах, серед яких не лише відмова України від окупованого Криму і чотирьох областей, про незаконну анексію яких заявляє Москва, при цьому не контролюючи їх повністю, а й відмова від вступу до НАТО і, ймовірно, інші поступки.

Останнім часом Трамп кілька разів заявляв, що Росії необхідно переходити від слів до справи і показати своє прагнення до миру. Водночас президент США заявив, що відповідальність за війну несе не тільки президент Росії Володимир Путін, який її розв'язав, але і український лідер Володимир Зеленський і попередник Трампа на посаді президента США Джо Байден, які, на думку Трампа, нічого не зробили, щоб її уникнути.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США
 

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