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АНАЛІТИКА

Австрія підтримає використання «тіла» активів РФ, але не хоче першою проявляти ініціативу

 

Новий міністр фінансів Австрії Маркус Мартербауер висловив підтримку використанню заморожених активів російського Центрального банку для допомоги Україні, але зазначив, що його країна не буде першою проявляти ініціативу, пише Bloomberg.

Мартербауер вважає ідею використання заморожених російських активів "розумною".

"Якщо буде спільне рішення, Австрія буде його частиною, але ми не братимемо на себе лідерство", - сказав він.

Заява австрійського міністра з'явилась після зустрічі міністрів фінансів ЄС у Варшаві, де обговорювались варіанти прискорення переозброєння блоку у відповідь на вторгнення Росії в Україну. На цій зустрічі Іспанія запропонувала використати російські активи для зміцнення обороноздатності Європи та підтримки України.

Міністр фінансів Іспанії Карлос Куерпо хоче створити новий оборонний фонд ЄС, частково профінансований замороженими російськими активами.

Як і в Іспанії, Австрія має проблеми зі збільшенням оборонних витрат.

Bloomberg вказує, що перед Мартербауером стоїть завдання збільшити їх з 1% до 2% ВВП до 2032 року, одночасно проводячи значні бюджетні скорочення, що ускладнюється конституційним нейтралітетом країни.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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