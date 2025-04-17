США проголосували проти резолюції ООН із засудженням війни проти України

Сполучені Штати напередодні, 16 квітня, проголосували проти резолюції Генеральної асамблеї ООН, в якій згадувалось засудження російської агресії проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Ідеться про резолюцію A/79/L/75 "Співпраця між ООН та Радою Європи", присвячену, серед іншого, питанню статусу Росії - яку вигнали з РЄ у березні 2022 року.

12-сторінковий документ, ініційований Люксембургом і Литвою, двічі згадує і російську агресію проти України - в преамбулі та основному тексті.

На засіданні Генасамблеї ООН 16 квітня його підтримали 105 країн. Серед девʼяти країн, що проголосували проти, - Росія, Білорусь, КНДР, а також Сполучені Штати.

Представник США при ООН Джонатан Шрієр у виступі під час обговорення заявив, що резолюція "повторює заяви щодо російсько-української війни, які, на думку Сполучених Штатів, не сприяють просуванню справи миру".

"Ми сподіваємося, що Рада Європи і всі держави-члени ООН підтримають і посилять зусилля, спрямовані на досягнення всеосяжного і тривалого миру між Росією і Україною", - додав він.

Зазначимо, що це вже другий випадок, коли США голосують разом із Росією проти резолюції Генасамблеї із засудженням російської агресії проти України.

24 лютого Генасамблея ООН схвалила українську резолюцію із засудженням російської агресії, і Сполучені Штати проголосували проти неї - поруч з Росією і менш як двома десятками інших країн.