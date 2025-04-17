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Сибіга, Єрмак та Умєров обговорили з колегами з Великої Британії, Німеччини та Франції припинення вогню
14:50 17.04.2025 |
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга разом із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком і міністром оборони Рустемом Умєровим у Парижі провели зустріч з британськими, французькими і німецькими колегами в Єлисейському палаці.
"Розпочав роботу в Парижі разом з Андрієм Єрмаком і Рустемом Умєровим із зустрічі з нашими британськими, французькими і німецькими колегами в Єлисейському палаці. Ми обговорили шляхи до справедливого і тривалого миру, включаючи повне припинення вогню, багатонаціональний контингент і гарантії безпеки для України", - написав Сибіга у соцмережі Х.
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