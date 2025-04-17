Що німецькі ЗМІ пишуть про ймовірні поставки ракет Taurus Україні

Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), який найближчим часом має обійняти посаду канцлера ФРН, не відкидає перспективи поставок Україні німецьких далекобійних ракет TAURUS. Про це він днями заявив в ефірі телеканалу ARD. Німецькі газети відреагували на цю перспективу.

З цього приводу Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) пише, що "чи постачатиме Німеччина Україні крилаті ракети Taurus чи ні, не має вирішального значення для перебігу війни". На думку видання, якщо майбутній уряд Німеччини втілить заяву Фрідріха Мерца в життя, то це справді створить проблеми для російської армії. "Але не варто очікувати швидких змін на фронті на користь України", - пише газета і пояснює своє припущення так: "Постачання ракет TAURUS було б, перш за все, політичним посланням як союзникам Німеччини, так і Москві. Протягом останніх трьох років Німеччину неодноразово сприймали на Заході та в Росії як таку, що відстає, гальмує та зволікає, хоча насправді вона підтримувала Україну значними ресурсами. У той час, коли на США більше не можна покладатися, чітко заявлена позиція Берліну могла б допомогти мобілізувати подальшу допомогу для України", - пише FAZ і наголошує, що саме це - головне. "Важливішим, ніж конкретна система озброєння - хай там яка вона корисна - є постійне постачання Збройним силам України (ЗСУ) усього необхідного для протистояння загарбникам. Перспективи миру з режимом Володимира Путіна все одно невеликі. Але тільки якщо Кремль відчує тиск, є шанс переконати його почати серйозні переговори. Однак було б фатально, якби за заявою Мерца не послідували б дії. Путін сприйняв би це як заохочення", - застерігає Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Жодних перспектив миру

Газета Rhein-Neckar-Zeitung з Гейдельбергу наголошує, що у німецького Бундесверу навіть не має достатньо TAURUS у запасі, від яких можна було б відмовитися, щоби спробувати змінити ситуацію на полі бою в Україні. "Залишається з'ясувати, чи кандидат на посаду канцлера Фрідріх Мерц вірить у те, що Німеччина під його правлінням справді постачатиме TAURUS. Чи, можливо, у телевізійній промові він просто підсумував суто академічну дискусію. І саме так це виглядає. Однак те, що навесні 2025 року взагалі говорять про TAURUS, пов'язано з відсутністю перспектив миру. Можливо, Дональд Трамп не помиляється зі звинуваченнями проти свого попередника Джо Байдена, але він сам ще не домігся мирного рішення, і це при тому, що він є найбільшим "укладачем угод" усіх часів", - констатує Rhein-Neckar-Zeitung.

Німеччина не стане стороною війни

Штутгартська Stuttgarter Zeitung з цього приводу пише: "Кремлівський лідер Володимир Путін досі вірить, що він може досягти більшого на полі бою, ніж за столом переговорів. Захід має повчитися цьому. Фрідріх Мерц явно зробив саме так: він заявив, що готовий поставити Україні крилаті ракети Taurus. Це було б правильно. TAURUS - не диво-зброя і сама по собі не вирішить хід війни. Однак це може допомогти Києву оборонятися. Сама по собі поставка не є безвідповідальною ескалацією, і Німеччина таким чином не буде затягнута у війну. Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) завжди сигналізував про свою готовність поговорити з Путіним, він телефонував йому, і це було правильно. Його ймовірний наступник Мерц мав би зробити те ж саме - але водночас, надаючи TAURUS, зробити наступний крок у справі підтримки України", - вважає Stuttgarter Zeitung.

Коментатори видання Passauer Neue Presse з Пассау запитують, чи не зустрінуть наміри Мерца опір з боку соціал-демократів, які довгий час не давали руху справі поставок німецьких ракет. "Оголошення Фрідріха Мерца є ​​одним із таких - по суті правильних - сигналів рішучості. Однак той факт, що СДПН знову, очевидно, була заскочена зненацька заявами Мерца, і те, що чинний і, ймовірно, майбутній міністр оборони (Борис Пісторіус. - Ред.) не приховує свого скепсису, на жаль, не є хорошим знаком для початку роботи нового уряду", - оцінює Passauer Neue Presse.