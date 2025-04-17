Ексголову НАБУ Ситника звільнили з посади заступника директора АОЗ

Директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов звільнив екскерівника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника з посади свого заступника.

Про це повідомляє Центр протидії корупції із посиланням на відповідь на інформаційний запит.

За словами Жумаділова, звільнення відбулося 10 квітня "через скорочення штату".

Водночас, за інформацією ЦПК, Жумаділов нібито зруйнував створену Ситником систему внутрішнього взаємоконтролю, яка допомагала АОЗ купувати зброю напряму у виробників або постачальників першої ланки, без так званих "прокладок".

Нагадаємо, Ситника призначенили заступником директора АОЗ з питань безпеки у червні 2024 року.

Як повідомлялося, Міністерство оборони планує об'єднати свої закупівельні агенції - Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) і Державний оператор тилу (ДОТ) - в одне підприємство після завершення воєнного стану.