Фінансові новини
- |
- 17.04.25
- |
- 13:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський утворив 10 військових адміністрацій на Донеччині - указ
Президент Володимир Зеленський видав указ про утворення військових адміністрацій в низці населених пунктів Донецької області.
Відповідний указ № 240/2025 опублікований на сайті Офісу президента.
Зокрема, у Маріупольському районі утворені Кальчицька сільська, Мангушська селищна, Маріупольська міська, Микільська селищна та Сартанська селищна військові адміністрації.
У Волноваському районі утворені Старомлинівська сільська, Хлібодарівська сільська, Волноваська міська, Мирненська селищна та Ольгинська селищна військові адміністрації.
З утворенням військових адміністрацій в зазначених населених пунктах повноваження місцевих військово-цивільних адміністрацій припиняються з того моменту, як нова військова адміністрація почне виконувати свої обовʼязки.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд Парижа дозволив примусово стягнути з РФ на користь «Нафтогазу» $5 млрд
ТОП-НОВИНИ
|Єрмак разом з Умєровим і Сибігою прилетіли в Париж для зустрічей з представниками США
|Свириденко повідомила про суттєвий прогрес в роботі по угоді із США
|Данія відправить солдатів для проходження навчання в Україні
|Рада схвалила продовження до 6 серпня воєнного стану та загальної мобілізації
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|Британія готова підтримати передачу ракет Taurus Україні, - ЗМІ
|Єрмак разом з Умєровим і Сибігою прилетіли в Париж для зустрічей з представниками США
|Зеленський утворив 10 військових адміністрацій на Донеччині - указ
|Зеленський про угоду з США: базові юридичні речі майже доопрацьовані
|НАБУ: ексзаступника Єрмака викрили на легалізації коштів та одержанні хабаря
|ЗМІ: Гегсет заспокоював союзників після скандальної заяви щодо України на «Рамштайні»
|Італія перерахувала перший транш у розмірі EUR25 млн на відновлення енергетичної системи України
Бізнес
|Reuters: мита Трампа зривають плани Tesla з запуску нових моделей Cybercab і Semi
|Microsoft: ШІ поки що не здатний замінити програмістів
|AMD вже отримала перші робочі 2-нм чипи Zen 6, до комерційного запуску лишаються місяці
|Світові продажі електромобілів зросли на 29%: рекорд у Британії, спад у Франції, Tesla в мінусі
|NVIDIA може втратити $5,5 млрд через обмеження на експорт чипів H20 до Китаю
|Nvidia офіційно представила бюджетні відеокарти GeForce RTX 5060 і RTX 5060 Ti - старша модель вийде вже 16 квітня
|Honda переносить виробництво з Канади та Мексики до США через мита