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Британія готова підтримати передачу ракет Taurus Україні, - ЗМІ
10:03 17.04.2025 |
Великобританія підтримає рішення Німеччини передати далекобійні ракети Taurus в Україну, повідомило британське видання The Telegraph 16 квітня з посиланням на джерела.
За словами британського чиновника, який займається зовнішньою політикою, Лондон уже давно виступає за те, щоб Німеччина передала Україні Taurus, і підтримала би цей крок, якби до нього вдався новий канцлер.
Раніше цього тижня Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), який найближчим часом має обійняти посаду канцлера ФРН, дав зрозуміти, що готовий відправити ракети, але лише за умови узгодження з союзниками - Францією та Британією.
"Ми продовжуємо працювати з нашими партнерами, в тому числі з Німеччиною, щоб забезпечити Україну найкращими засобами для захисту її суверенної території", - зазначило джерело.
Переговори щодо Taurus в ФРН тривають
Taurus - потужна система крилатих ракет, здатна вражати цілі в глибині російської території, що робить її потенційним геймченджером у війні на користь Збройних сил України. Як зазначає видання, відмова Німеччини за часів канцлерства Олафа Шольца (Olaf Scholz) розчарувала Британію та Францію, які надають Україні далекобійні ракети Storm Shadow/Scalp.
Високопоставлений депутат від партії Християнськj-демократичний союз (ХДС) Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) заявив, що переговори про Taurus у новій коаліції тривають та додав, що підтримка Британії допоможе прийняти остаточне рішення. Водночас він зауважив, що коаліція ХДС із Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) все ще розділена з цього питання.
На думку представників уряду Шольца, порівняння ракет Taurus зі Storm Shadow/Scalp недоречне, адже німецька система потужніша і має більшу дальність дії. За словами соціал-демократа Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius), який, як очікується, залишиться міністром оборони в новій коаліції ХДС і СДПН, аргумент проти відправки ракет Taurus також ґрунтується на конфіденційних міркуваннях національної безпеки.
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