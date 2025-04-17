Фінансові новини
- |
- 17.04.25
- |
- 02:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Зеленський про угоду з США: базові юридичні речі майже доопрацьовані
23:36 16.04.2025 |
В урядової команди України, яка працює з американською стороною щодо угоди, є хороші результаті, базові юридичні речі майже доопрацьовані, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Хороші результати в урядової команди України, яка працює з американською стороною щодо угоди про економічне партнерство. Перша віцепрем'єр-міністр Свириденко доповідала сьогодні про це. Базові юридичні речі майже доопрацьовані, і далі, якщо все буде рухатися так само швидко та конструктивно, угода дасть економічні результати обом нашим країнам: і Україні, і Америці", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.
Раніше перша віце-прем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що технічні команди України та Сполучених Штатів Америки ґрунтовно попрацювали над угодою, є суттєвий прогрес.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Данія відправить солдатів для проходження навчання в Україні
|Рада схвалила продовження до 6 серпня воєнного стану та загальної мобілізації
|ЗМІ: США пом'якшили позицію щодо компенсації допомоги Україні в угоді про надра
|У Міненерго кажуть, що не отримували офіційної позиції уряду Болгарії щодо реакторів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|Зеленський про угоду з США: базові юридичні речі майже доопрацьовані
|НАБУ: ексзаступника глави Офісу президента Смирнова викрили на легалізації коштів та одержанні хабаря
|ЗМІ: Гегсет заспокоював союзників після скандальної заяви щодо України на «Рамштайні»
|Італія перерахувала перший транш у розмірі EUR25 млн на відновлення енергетичної системи України
|Україна отримає від уряду Бельгії 150 млн євро у межах проєкту «Бельгійська ініціатива підтримки відновлення України» (BE-Relieve Ukraine)
|Свириденко повідомила про суттєвий прогрес в роботі по угоді із США
Бізнес
|AMD вже отримала перші робочі 2-нм чипи Zen 6, до комерційного запуску лишаються місяці
|Світові продажі електромобілів зросли на 29%: рекорд у Британії, спад у Франції, Tesla в мінусі
|NVIDIA може втратити $5,5 млрд через обмеження на експорт чипів H20 до Китаю
|Nvidia офіційно представила бюджетні відеокарти GeForce RTX 5060 і RTX 5060 Ti - старша модель вийде вже 16 квітня
|Honda переносить виробництво з Канади та Мексики до США через мита
|Samsung отримала дозвіл на збільшення робочого часу співробітників з виробництва чипів
|Google оновила вимоги до реклами криптокомпаній в EC через впровадження MiCA