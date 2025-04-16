Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НАБУ: ексзаступника глави Офісу президента Смирнова викрили на легалізації коштів та одержанні хабаря

17:56 16.04.2025 |

Політика

 

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили колишнього заступника керівника Офісу Президента України (2019-2024 рр.) на легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великому розмірі.

У пресслужбі НАБУ не вказують прізвища підозрюваного, але вказується ця особа вже притягується НАБУ і САП до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення на суму 15,7 млн гривень. З контексту зрозуміло, що йдеться про Андрія Смирнова.

За даними слідства, підозрюваний у період 2019-2021 роки незаконно набув готівкові кошти, які вирішив легалізувати шляхом будівництва приватних будинків загальною площею понад 300 кв. м. у рекреаційній зоні Одещини.

«Для маскування таких дій звернувся до бенефіціара товариства, яке володіло землею на березі моря, та передав для зведення об'єктів майже 6,5 млн грн. Готове майно, яким фактично користувався топпосадовець, спочатку оформили на товариство, а після повідомлення йому про підозру у травні 2024 року переоформили на довірену особу», - пише НАБУ.

У 2022 році, за даними бюро, до топпосадовця звернувся власник будівельної компанії з пропозицією надати хабар у вигляді робіт та послуг на суму 100 тис. дол. США для зведення одного зі згаданих будинків на узбережжі.

«За це просив посприяти ухваленню Антимонопольним комітетом України рішення про скасування результатів тендеру, в якому переміг конкурент, а у новому тендері - забезпечити перемогу його компанії. Топпосадовець пристав на пропозицію, використав службове становище та виконав взяті на себе зобов'язання. АМКУ ж згодом ухвалив «потрібне» рішення», - зазначає преслужба НАБУ.

На ці звинувачення НАБУ колишній заступник голови Офісу президента наразі не реагував.

Андрія Смирнова призначили заступником керівника Офісу президента у вересні 2019 року. 29 березня 2024 року президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Смирнова з цієї посади, не називаючи причини кадрових змін.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2152
  0,0399
 0,10
EUR
 1
 46,8205
  0,2101
 0,45

Курс обміну валют на вчора, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7444  0,18 0,45 41,4733  0,11 0,26
EUR 46,2389  0,11 0,23 47,2596  0,17 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1700  0,00 0,01 41,1950  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес