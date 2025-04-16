НАБУ: ексзаступника глави Офісу президента Смирнова викрили на легалізації коштів та одержанні хабаря

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили колишнього заступника керівника Офісу Президента України (2019-2024 рр.) на легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великому розмірі.

У пресслужбі НАБУ не вказують прізвища підозрюваного, але вказується ця особа вже притягується НАБУ і САП до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення на суму 15,7 млн гривень. З контексту зрозуміло, що йдеться про Андрія Смирнова.

За даними слідства, підозрюваний у період 2019-2021 роки незаконно набув готівкові кошти, які вирішив легалізувати шляхом будівництва приватних будинків загальною площею понад 300 кв. м. у рекреаційній зоні Одещини.

«Для маскування таких дій звернувся до бенефіціара товариства, яке володіло землею на березі моря, та передав для зведення об'єктів майже 6,5 млн грн. Готове майно, яким фактично користувався топпосадовець, спочатку оформили на товариство, а після повідомлення йому про підозру у травні 2024 року переоформили на довірену особу», - пише НАБУ.

У 2022 році, за даними бюро, до топпосадовця звернувся власник будівельної компанії з пропозицією надати хабар у вигляді робіт та послуг на суму 100 тис. дол. США для зведення одного зі згаданих будинків на узбережжі.

«За це просив посприяти ухваленню Антимонопольним комітетом України рішення про скасування результатів тендеру, в якому переміг конкурент, а у новому тендері - забезпечити перемогу його компанії. Топпосадовець пристав на пропозицію, використав службове становище та виконав взяті на себе зобов'язання. АМКУ ж згодом ухвалив «потрібне» рішення», - зазначає преслужба НАБУ.

На ці звинувачення НАБУ колишній заступник голови Офісу президента наразі не реагував.

Андрія Смирнова призначили заступником керівника Офісу президента у вересні 2019 року. 29 березня 2024 року президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Смирнова з цієї посади, не називаючи причини кадрових змін.