Європа випереджає США за обсягами надання всебічної допомоги Україні - економісти

Європа надає Україні більшу допомогу, ніж Сполучені Штати Америки після зміни там адміністрації, хоча США поки залишаються лідером у надані військової підтримки.

Це підрахували експерти Кільського інституту світової економіки (IfW Kiel), які підготували черговий аналіз допомоги Україні (Ukraine Support Tracker), передає Укрінформ.

Європейський континент наразі виділив на 23 мільярди євро більше, ніж Сполучені Штати, йдеться у документі, який охоплює допомогу станом до лютого 2025 року.

Допомога США зупинилася після того, як президент Дональд Трамп вступив на посаду 20 січня 2025 року. Жодної нової військової, фінансової чи гуманітарної допомоги не спостерігається відтоді, як Сполучені Штати оголосили про свій останній пакет, ще за адміністрації Джо Байдена, 9 січня - 480 мільйонів євро військової допомоги, включаючи протиповітряну оборону та ракети «повітря-земля», а також обладнання для винищувачів F-16. Востаннє підтримка США призупинялася на такий тривалий період у січні 2024 року під час тупикової ситуації в Конгресі щодо нового пакета допомоги Україні, нагадують автори.

«Недавня пауза в допомозі США посилює тиск на європейські уряди, щоб зробити більше, як у фінансовій, так і у військовій допомозі», - зазначив Таро Нішікава, керівник проєкту Ukraine Support Tracker.

Водночас Європа продовжувала оголошувати про нові пакети допомоги: у січні та лютому Велика Британія виділила 360 мільйонів євро, Німеччина - 450 мільйонів євро, Норвегія - 610 мільйонів євро, Данія - 690 мільйонів євро, а Швеція - цілих 1,1 мільярда євро. Крім того, Європейська комісія виділила Україні перший кредит у розмірі 3 млрд євро.

У результаті загальна допомога Європи з початку повномасштабної війни сягнула 138 мільярдів євро, на 23 мільярди євро більше, ніж Сполучених Штатів (115 млрд євро).

Проте у сфері військової підтримки США все ще залишаються лідером, хоч і з невеликим відривом: з лютого 2022 року Вашингтон виділив Україні в цій сфері близько 65 млрд євро військової допомоги, приблизно на 1 млрд євро більше, ніж Європа.

Нові дані підкреслюють велику неоднорідність у Європі. Багато західноєвропейських країн надають лише обмежену допомогу, принаймні порівняно з країнами Північної Європи та Балтії. Такі країни, як Естонія чи Данія, виділяли на Україну понад 2 відсотки свого ВВП (станом на 2021 рік), порівняно з приблизно 0,4-0,5 відсотків - Німеччина та Велика Британія та лише 0,1-0,2 відсотка - Франція, Італія чи Іспанія.

У попередньому аналізі автори підкреслили, що здебільшого великі європейські країни - Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія - мають збільшити свою підтримку, щоб частково або повністю замінити допомогу США. Загалом, за даними IfW, європейські уряди витрачають лише 0,1 відсотка свого річного ВВП на допомогу Україні. Якщо подальших пакетів допомоги від США не буде, але підтримка буде збережена на тому ж рівні, Європа повинна буде подвоїти свою щорічну підтримку. В абсолютних цифрах це означало б, що Європі доведеться збільшити щорічну допомогу з поточних 44 мільярдів євро до приблизно 82 мільярдів євро.

Ukraine Support Tracker систематично та постійно фіксує вартість підтримки, яку уряди 41 країни пообіцяли або вже надали Україні з лютого 2022 року. Підрахунки робляться на основі відкритих даних. Нові дані включають допомогу (обіцяну або надану) до лютого цього року включно.

Німеччина та інші країни пообіцяли Україні мільярдну додаткову військову допомогу для її оборонної боротьби проти Росії на нещодавній зустрічі формату «Рамштайн». Глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус, зокрема, оголосив про поставку в короткостроковій перспективі зенітно-ракетних систем Iris-T, а також бойових танків, артилерійських систем і розвідувальних безпілотників тощо.