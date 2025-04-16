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Держдеп про переговори з Росією: Жодних домовленостей, поки не буде припинення вогню
23:58 15.04.2025 |
Сполучені Штати не укладатимуть жодних двосторонніх угод із Росією та не послаблюватимуть санкцій, поки не буде досягнуто угоди про припинення вогню в Україні.
Про це заявила в вівторок журналістам у Вашингтоні речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Не буде жодних переговорів, жодних рішень, жодних домовленостей, поки ця бійня не припиниться», - заявила представниця Держдепу.
Таким чином вона відповіла на запитання щодо останнього раунду переговорів з Росією, а також можливості, що Сполучені Штати полегшать санкції проти РФ.
Вона також підкреслила, що після Вербної неділі, коли відбувся ракетний удар по Сумах, складається динаміка, яка викликає більше запитань про те, хто дійсно відданий миру та припиненню вогню.
Брюс назвала війну в Україні «м'ясорубкою», де нічого не змінилося.
«І все ж ми продовжуємо працювати, очевидно, для припинення вогню»,- зазначила представниця Держдепу.
Як повідомляв Укрінформ, у Білому домі в вівторок заявили, що президент Трамп вважає економічне партнерство між Сполученими Штатами й Росією стимулом, здатним змусити Москву припинити війну в Україні.
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