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Зеленський: Зустрічі в Туреччині йдуть з «коаліцією охочих»
23:18 15.04.2025 |
У Туреччині відбуваються зустрічі на рівні військових, на яких обговорюють питання безпеки у Чорному морі, підтвердив у вівторок, 15 квітня, президент України Володимир Зеленський на пресконференції з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу (НАТО) Марком Рютте в Одесі.
"Сьогодні це проговорюється в ці два дні на майданчику наших турецьких колег. Вони запросили. І там будуть представники тих, хто представляє Європу, як це було обрано на саміті в Парижі - це Британія, Франція, присутня обов'язково Україна і сторона, яка приймає - Туреччина", - розповів він.
Водночас Зеленський не уточнив, чи представлені на цих зустрічах представники інших країн, зокрема Росії чи США. За його словами, "це стосується перед усім "коаліції охочих", відповідних кроків". Президент додав, що "таких зустрічей достатньо вже багато" і "обговорюються різні формати" щодо безпеки в Чорному морі.
Своєю чергою Рютте зауважив, що у 2022 році в Туреччині вже була погоджена "зернова угода" і висловив сподівання, що "все вдасться" і цього разу.
ЗМІ повідомляли про можливу участь РФ у перемовинах в Туреччині
Минулого тижня низка ЗМІ повідомила, що 15-16 квітня у штабі командування Військово-морських сил Туреччини відбудеться нарада щодо питань безпеки у Чорному морі після імовірного припинення вогню між РФ та Україною у майбутньому.
Щодо учасників зустрічі, то медіа повідомляли суперечливу інформацію: деякі турецькі ЗМІ писали, що у ній візьмуть участь українські та російські офіційні особи, інші медіа стверджували, що Росія та Україна не братимуть участі у зустрічі.
Напередодні українське міністерство закордонних справ заявило, що "жодних зустрічей у форматі Україна-Росія 15-16 квітня в Анкарі не буде і не планувалося".
Після перемовин представників України, США і РФ у Саудівській Аравії у березні, Білий дім заявив, що сторони погодились забезпечити безпеку судноплавства у Чорному морі. Втім, згодом Москва почала висувати додаткові умови для "перемир'я на морі".
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