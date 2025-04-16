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АНАЛІТИКА

Міністр оборони Німеччини скептичний щодо постачання Taurus Україні

 

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус обережно ставиться до постачання крилатих ракет Taurus в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

"Я не знаю жодного європейського партнера, який має таку систему. Тому координація - це інша справа", - сказав політик СДПН на партійному заході в Ганновері, натякаючи на заяву лідера ХДС Фрідріха Мерца про те, що він хоче поставити поставку в залежність від європейських союзників.

Пісторіус спростував твердження, що він завжди був прихильником такої допомоги: "Я ніколи цього не говорив".

Хоча існують вагомі аргументи на користь постачання Taurus, є також "багато вагомих аргументів проти", зазначив він. Лише деякі з них можна було обговорювати публічно.

Днями Мерц заявив про готовність передати Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus за умови узгодження з європейськими партнерами.

Кремль розкритикував Мерца у зв'язку з його коментарями.

А німецькі консерватори розраховують на спільне з партією Шольца рішення про Taurus.
 

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