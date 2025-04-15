Bloomberg: США зірвали заяву G7 із засудженням Росії за удар по Сумах

США заявили союзникам з "Групи семи" (G7), що не підтримають заяву із засудженням російської атаки на Суми 13 квітня, що забрала життя 35 людей.

Про це стало відомо агентству Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила союзникам по G7, що не може підписати заяву із засудженням атаки, оскільки "працює над збереженням простору для мирних переговорів", за словами людей, знайомих з дипломатичним листуванням.

Канада, яка цього року головує в G7, повідомила союзникам, що без схвалення з боку США спільну заяву випустити неможливо, відзначили співрозмовники агентства.

У заяві G7 планували оголосити, що удар по Сумах є доказом того, що Росія сповнена рішучості продовжувати війну.

Після атаки РФ на Суми майже 50 країн і міжнародних організацій виступили на підтримку України, заявив Володимир Зеленський у понеділок у своєму щоденному зверненні.

Удар Росії по Сумах стався через два дні після того, як Владімір Путін майже п'ять годин зустрічався зі спеціальним посланцем Трампа Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі, щоб обговорити припинення вогню в Україні.

Нагадаємо, у понеділок президент Трамп, коментуючи пропозицію України придбати американські зенітно-ракетні комплекси Patriot, натякнув, що Володимир Зеленський "почав війну".

Трамп також заявив, що "не має нічого спільного" з війною Росії проти України, та стверджував, що йому сказали, нібито Росія припустилася помилки в Сумах.