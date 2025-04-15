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Кабмін ухвалив постанову про рекрутинг іноземців до лав ЗСУ
Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок ухвалив постанову щодо залучення іноземців та осіб без громадянства до військової служби за контрактом, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").
"Центри рекрутингу зможуть перевозити добровольців з-за кордону, забезпечувати їм проживання та харчування в Україні. Витрати на це покриватимуть з держбюджету - з коштів Міноборони, Нацгвардії або Держспецтрансслужби", - написав Гончаренко в Телеграм у вівторок.
Як повідомлялося, іноземці та особи без громадянства, які проходили військову службу за контрактом у Збройних силах України, Національній гвардії або Державній спеціальній службі транспорту, можуть отримати громадянство України навіть у разі служби менш ніж три роки. Як повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України, відповідне рішення може бути ухвалене на підставі визначних заслуг перед державою або державного інтересу в прийнятті до громадянства.
Процедура передбачає подання декларації про відмову від іноземного громадянства, а також складання іспитів на знання Конституції України, історії та державної мови.
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