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АНАЛІТИКА

У Палаті представників США представили законопроєкт щодо підтримки України

 

Демократи в Палаті представників Конгресу США представили в понеділок законопроєкт, спрямований на підтримку України в її війні з Росією, що є ще однією спробою чинити тиск на адміністрацію Трампа з метою підтримки українського уряду, повідомили Reuters джерела, знайомі з ходом роботи над законопроєктом.

Представник Грег Мікс, провідний демократ у Комітеті у закордонних справах Палати представників, представив закон про підтримку України, який забезпечить фінансування безпеки та відновлення України і накладе жорсткі санкції на Росію, згідно з копією законопроєкту, яку бачило агентство Reuters.

Документ, який ще не був оприлюднений, був поданий через два тижні після того, як республіканці і демократи в Сенаті представили жорсткі санкції, які будуть накладені на Росію, якщо вона відмовиться брати участь у мирних переговорах з Україною.

Очікується, що окремі частини законопроєкту з'являться в будь-якому остаточному широкому пакеті щодо України, навіть якщо він не знайде підтримки в Палаті представників, де більшість становлять республіканці.

На початку квітня група з 50 сенаторів США, як республіканців, так і демократів, представила проєкт закону,що передбачає новий пакет санкцій проти Росії та країн, які купують її нафту, у разі відмови президента РФ Володимира Путіна вести добросовісні переговори про припинення вогню в Україні або у разі порушення можливих мирних домовленостей.

За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США
 

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