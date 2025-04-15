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Трамп про можливість нових санкцій: Росія й так має обмеження
23:39 14.04.2025 |
Президент США Дональд Трамп не став коментувати можливість нових санкцій проти РФ після ракетного удару по Сумах, зазначивши, що Росія і так перебуває під обмеженнями, які були запроваджені раніше.
Про це він сказав журналістам у понеділок під час зустрічі з президентом Республіки Ель-Сальвадор у Білому домі, передає кореспондент Укрінформу.
«Я вже маю санкції проти Росії. Я їх вводив», - сказав Трамп, відповідаючи на запитання, чи розглядає він запровадження нових обмежень проти РФ після останньої ракетної атаки росіян по Україні.
Глава Білого дому нагадав, що колись ввів санкції проти російського газопроводу «Північного й потік-2». При цьому Трамп не згадав, що це була не його ініціатива, а рішення Сенату й Палати представників у законі про фінансування у сфері оборони, яке він не міг проігнорувати.
Після цього Трамп укотре звинуватив свого попередника Джо Байдена та політику його адміністрації та швидко завершив відповідь, проігнорувавши прохання уточнити щодо можливості введення нових обмежень проти Росії.
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