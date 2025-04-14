У ЄС підтримують надання Німеччиною Україні ракет Taurus

Низка учасників зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу, що відбувається у Люксембурзі у понеділок, 14 квітня, позитивно відреагували на позицію ймовірного майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца (Friedrich Merz), який не відкидає перспективи постачання його країною Україні далекобійних ракет Taurus, пише dpa.

Відповідаючи на питання про можливість передачі Україні цих ракет, верховна представниця ЄС з зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас сказала: "Звісно, кожна країна-член дає те, що може дати". "Але я думаю, що повідомлення дуже чітке, ми повинні зробити більше, щоб Україна могла захистити себе, а мирним жителям не доводилося гинути", - додала вона.

Очільник МЗС Нідерландів Каспар Велдкамп також наголосив на важливості постачань Taurus. "Я думаю, що це було б дуже важливим сигналом того, де знаходиться Європа в цій ситуації", - зазначив він.

Його польський колега Радослав Сікорський назвав пропозицію Мерца "дуже хорошою".

Бербок: Україні нададуть 2 мільйони снарядів

Серед інших тем, які обговорюють очільники МЗС європейських країн - ініціатива щодо забезпечення Києва додатковими артилерійськими боєприпасами.

За словами виконувачки обов'язків міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок (Annalena Baerbock), загалом Україні нададуть два мільйони великокаліберних снарядів, чверть з яких передасть ФРН.

Днями, нагадаємо, було оголошено, що Німеччина у 2025 році передасть Україні чотири системи ППО IRIS-T і 300 ракет до них, а також 30 ракет для ЗРК Patriot, 15 танків Leopard-1, 25 БМП Marder і 100 тисяч артилерійських боєприпасів.

РФ лякає ескалацією у разі передачі Україні Taurus

Своєю чергою речник Кремля Дмитро Песков, коментуючи позицію Мерца щодо Taurus для України, заявив, що передача цих ракет "призведе до ескалації", пише російська агенція "Интерфакс".

"Судячи з висловлювань пана Мерца, він є прихильником посилення позиції і прихильником різних кроків, які можуть і неминуче призведуть лише до подальшої ескалації ситуації навколо України", - заявив він.

Пєсков звинуватив "європейські столиці" в тому, що вони "схильні до того, щоб і надалі провокувати продовження війни".