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Зеленський звинуватив Венса, що він «якимось чином виправдовує дії Путіна»
16:27 14.04.2025 |
Президент Володимир Зеленський вважає, що віцепрезидент США Джей Ді Венс виправдовує дії глави Кремля Владіміра Путіна.
Про це глава держави сказав CBS News, повідомляє "Європейська правда".
В інтерв'ю президент висловив жаль, що у США переважають російські наративи, а дехто досі вірить, що росіяни - не агресори, і що не вони почали війну.
"Це зміна тону, зміна реальності, дійсно так, зміна реальності, і я не хочу брати участь у тій зміненій реальності, яку мені представляють", - сказав глава держави.
Він заявив, що Україна ні на кого не нападала, щоб розпочати війну, і перейшов до критики віцепрезидента США Венса.
"Мені здається, що віцепрезидент якимось чином виправдовує дії Путіна. Я намагався пояснити: не можна шукати щось посередині. Є агресор і є жертва. Росіяни - агресор, а ми - жертва", - сказав Зеленський.
У інтерв'ю президент також закликав свого американського колегу Дональда Трампа відвідати Україну, щоб краще зрозуміти руйнування, спричинені російським вторгненням.
Нагадаємо, під час скандальної зустрічі 28 лютого у Білому домі Володимир Зеленський закликав Венса відвідати Україну, щоб на власні очі переконатись, що відбувається в державі. На це Венс відказав, що він "дивиться сторіз", тому знає про стан справ в Україні.
Віцепрезидент США також пояснив, що відмовляється від візитів до України через те, що українська влада нібито влаштовує "пропагандистські тури".
У березні Зеленський підтвердив запрошення Венсу відвідати Україну.
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