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АНАЛІТИКА

В уряді сподіваються на продовження переговорів з США щодо угоди про надра

 

Українська делегація у ході технічних консультацій щодо угоди про корисні копалини у Вашингтоні минулої п'ятниці передала американській стороні підготовлені Києвом пропозиції.

Про це повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина в ефірі загальнонаціонального телемарафону у понеділок, передає "Європейська правда".

Вона зазначила, що не може повідомляти багато деталей про зустріч.

"Це сам по собі позитивний знак, що консультації відбуваються. Стосовно того, що можна говорити на даному етапі: українська делегація мала можливість донести до американської сторони всі пропозиції, які ми готували тут, в Києві, які було погоджено. Всі вони були предметом обговорення", - сказала Стефанішина.

"Але я розраховую на те, що після цих консультацій продовжаться переговори - доки ми не досягнемо згоди. Це не фінальний раунд, очевидно", - додала вона.

Технічні консультації стосовно угоди про мінерали зі США відбулися за участю команд міністерств юстиції та економіки України.

Як повідомляли ЗМІ, офіційні особи США і України зустрілися в п'ятницю, щоб обговорити пропозицію США щодо отримання доступу до мінеральних багатств України, але перспективи прориву були мізерними, враховуючи "антагоністичну" атмосферу зустрічі.
Ключові теги: США
 

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