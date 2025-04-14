Україна запропонувала Євросоюзу профінансувати створення нової системи ППО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у понеділок, 14 квітня, запропонував Євросоюзу вкластися в нову систему протиповітряної оборони, яку розробляють українські підприємства. Про це повідомила пресслужба МЗС за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, яке відбувається у Люксембурзі.

"Міністр закликав європейських колег посилити військову допомогу для України, насамперед зміцненням спроможностей протиповітряної допомоги: надати додаткові комплекси, пускові, ракети та запчастини. Він поінформував про роботу України з розробки власної системи протиповітряної оборони стратегічного рівня та запропонував європейським державам зробити інвестиції в цю програму, щоб пришвидшити її втілення", - йдеться в повідомленні.

На початку 2025 року президент Володимир Зеленський розповів, не вдаючись у деталі, що Україна розробляє власний аналог системи Patriot.

На початку квітня міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін під час конференції про результати роботи ВПК у 2024 році підтвердив, що Україна розробляє власну систему ППО.

"Поки що аналогів на території України ракетним комплексам ППО Patriot немає, але наша оборонка має відповідний проєкт, і ми над ним працюємо", - розповів він.