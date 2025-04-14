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АНАЛІТИКА

Норвегія та країни Балтії профінансують бригаду для України на 830 мільйонів євро

 

Норвегія спільно з Литвою, Латвією та Естонією підготують бригаду для Сил оборони України, виділивши на це 10 млрд норвезьких крон (830 млн євро).

Про це повідомило норвезьке Міноборони, передає Forbes.

Міністр оборони Торе Сандвік наголосив на необхідності посилення підтримки України у політичній, економічній та військовій сферах.

Зокрема, допомога передбачатиме постачання техніки, боєприпасів, підтримку збройної промисловості та навчання українських військових.

Бригаду сформують із наявних підрозділів, забезпечивши її різноманітним озброєнням для створення повноцінної бойової одиниці.

Крім того, Норвегія долучилася до Коаліції безпілотників і підписала меморандум про приєднання до Коаліції з радіоелектронної боротьби.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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