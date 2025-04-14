Норвегія та країни Балтії профінансують бригаду для України на 830 мільйонів євро

«Я вважаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я вважаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна - це жахливо», - сказав Трамп журналістам, хоча не уточнив, що мав на увазі під словами «зробили помилку».