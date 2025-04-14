Україна не знає про ніяку "зустріч" у Туреччині для переговорів з Росією щодо питань перемир'я в Чорному морі цього тижня, про яке раніше писала турецька преса. Такий саміт не планувався.

Про це заявив міністр закордонних справ України Георгій Тихий у коментарі РБК-Україна.

"Це щось турецькі ЗМІ придумали, зустрічі у форматі Україна - Росія там не буде і ніколи не планувалося", - сказав дипломат у розмові з виданням.

Так представник зовнішньо-політичного відомства України спростував дані CNN Turk щодо начебто планування зустрічі між делегаціями від Києва та Москви у період 15-16 квітня в Командуванні військово-морських сил в Анкарі, де нібито сторони збиралися обговорити "перемир'я" в акваторії Чорного моря.

Примітно, що в повідомленні про такий "анонс" CNN Turk посилалося на джерела в Міністерстві національної оборони Туреччини.

У Туреччині уточнили "анонс" про переговори щодо Чорного моря

Варто зауважити, що після публікації CNN Turk у неділю пізніше з'явилося інше повідомлення турецьких медіа, у якому був уточнений "анонс" переговорів щодо Чорного моря 15-16 квітня. Причому тепер - без згадки про участь України.

Так, турецька щоденна газета Hürriyet написала про нараду з безпеки в Чорному морі від Міністерства національної оборони Туреччини, у які начебто братимуть участь також іноземні країни.

"Офіційні особи Міністерства національної оборони (МНБО) обговорять, як можна зберегти мир у Чорному морі, якщо Російська Федерація та Україна досягнуть угоди про припинення вогню, - написала турецька газета.

Також Hürriyet наводить заяву Міноборони Туреччини про те, що відбудеться нарада "щодо кроків у разі припинення вогню в Чорному морі".

"Згідно з повідомленням відомства, 15-16 квітня в штабі командування Військово-морських сил відбудеться нарада з питань безпеки Чорного моря після можливого припинення вогню між Російською Федерацією та Україною", - йдеться в публікації.

Крім того, зазначають турецькі ЗМІ, на зустрічі, яка відбудеться за "участю військових представників іноземних держав", обговорюватиметься "морський вимір військових планів, які можна зробити для підтримки миру в Чорному морі".

Як саме країни братимуть участь у такому саміті - турецьке видання не уточнює.