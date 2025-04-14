Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Ніколи не планувалося»: Україна відреагувала на турецький "анонс" переговорів щодо моря

 

Україна не знає про ніяку "зустріч" у Туреччині для переговорів з Росією щодо питань перемир'я в Чорному морі цього тижня, про яке раніше писала турецька преса. Такий саміт не планувався.

Про це заявив міністр закордонних справ України Георгій Тихий у коментарі РБК-Україна.

"Це щось турецькі ЗМІ придумали, зустрічі у форматі Україна - Росія там не буде і ніколи не планувалося", - сказав дипломат у розмові з виданням.

Так представник зовнішньо-політичного відомства України спростував дані CNN Turk щодо начебто планування зустрічі між делегаціями від Києва та Москви у період 15-16 квітня в Командуванні військово-морських сил в Анкарі, де нібито сторони збиралися обговорити "перемир'я" в акваторії Чорного моря.

Примітно, що в повідомленні про такий "анонс" CNN Turk посилалося на джерела в Міністерстві національної оборони Туреччини.

У Туреччині уточнили "анонс" про переговори щодо Чорного моря

Варто зауважити, що після публікації CNN Turk у неділю пізніше з'явилося інше повідомлення турецьких медіа, у якому був уточнений "анонс" переговорів щодо Чорного моря 15-16 квітня. Причому тепер - без згадки про участь України.

Так, турецька щоденна газета Hürriyet написала про нараду з безпеки в Чорному морі від Міністерства національної оборони Туреччини, у які начебто братимуть участь також іноземні країни.

"Офіційні особи Міністерства національної оборони (МНБО) обговорять, як можна зберегти мир у Чорному морі, якщо Російська Федерація та Україна досягнуть угоди про припинення вогню, - написала турецька газета.

Також Hürriyet наводить заяву Міноборони Туреччини про те, що відбудеться нарада "щодо кроків у разі припинення вогню в Чорному морі".

"Згідно з повідомленням відомства, 15-16 квітня в штабі командування Військово-морських сил відбудеться нарада з питань безпеки Чорного моря після можливого припинення вогню між Російською Федерацією та Україною", - йдеться в публікації.

Крім того, зазначають турецькі ЗМІ, на зустрічі, яка відбудеться за "участю військових представників іноземних держав", обговорюватиметься "морський вимір військових планів, які можна зробити для підтримки миру в Чорному морі".

Як саме країни братимуть участь у такому саміті - турецьке видання не уточнює.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3153
  0,0726
 0,18
EUR
 1
 47,0271
  0,1118
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9277  0,03 0,07 41,5800  0,08 0,18
EUR 46,3442  0,53 1,16 47,4312  0,35 0,73

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3300  0,04 0,10 41,3500  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес