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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
«Ніколи не планувалося»: Україна відреагувала на турецький "анонс" переговорів щодо моря
10:00 14.04.2025 |
Україна не знає про ніяку "зустріч" у Туреччині для переговорів з Росією щодо питань перемир'я в Чорному морі цього тижня, про яке раніше писала турецька преса. Такий саміт не планувався.
Про це заявив міністр закордонних справ України Георгій Тихий у коментарі РБК-Україна.
"Це щось турецькі ЗМІ придумали, зустрічі у форматі Україна - Росія там не буде і ніколи не планувалося", - сказав дипломат у розмові з виданням.
Так представник зовнішньо-політичного відомства України спростував дані CNN Turk щодо начебто планування зустрічі між делегаціями від Києва та Москви у період 15-16 квітня в Командуванні військово-морських сил в Анкарі, де нібито сторони збиралися обговорити "перемир'я" в акваторії Чорного моря.
Примітно, що в повідомленні про такий "анонс" CNN Turk посилалося на джерела в Міністерстві національної оборони Туреччини.
У Туреччині уточнили "анонс" про переговори щодо Чорного моря
Варто зауважити, що після публікації CNN Turk у неділю пізніше з'явилося інше повідомлення турецьких медіа, у якому був уточнений "анонс" переговорів щодо Чорного моря 15-16 квітня. Причому тепер - без згадки про участь України.
Так, турецька щоденна газета Hürriyet написала про нараду з безпеки в Чорному морі від Міністерства національної оборони Туреччини, у які начебто братимуть участь також іноземні країни.
"Офіційні особи Міністерства національної оборони (МНБО) обговорять, як можна зберегти мир у Чорному морі, якщо Російська Федерація та Україна досягнуть угоди про припинення вогню, - написала турецька газета.
Також Hürriyet наводить заяву Міноборони Туреччини про те, що відбудеться нарада "щодо кроків у разі припинення вогню в Чорному морі".
"Згідно з повідомленням відомства, 15-16 квітня в штабі командування Військово-морських сил відбудеться нарада з питань безпеки Чорного моря після можливого припинення вогню між Російською Федерацією та Україною", - йдеться в публікації.
Крім того, зазначають турецькі ЗМІ, на зустрічі, яка відбудеться за "участю військових представників іноземних держав", обговорюватиметься "морський вимір військових планів, які можна зробити для підтримки миру в Чорному морі".
Як саме країни братимуть участь у такому саміті - турецьке видання не уточнює.
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