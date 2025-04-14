ОП: Заявок на «Контракт 18-24» багато, угод - менше 500

В Україні за два місяці надійшло "надзвичайно багато" заявок на проходження військової служби за програмою "Контракт 18-24", але угоди підписали менше 500 людей. Про це розповів заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса в інтерв'ю Bihus.Info, оприлюдненому у суботу, 13 квітня.

"По пам'яті не хочу вводити в оману. Але насправді мені б хотілося, щоб цифра була більшою. Там щось, можливо, до 500 чоловік, якось так. Хоча заявок було надзвичайно багато", - відповів Паліса на запитання щодо "Контракту 18-24". За його словами, у багатьох заявників "не дійшло до підписання" угоди.

При цьому, наголосив Паліса, на словах люди погоджуються, але підписання угоди не відбувається. "Власне, десь батьки впливають. Десь подумали, скоро буде "мир-дружба-помідори", і не треба. Є різні причини. Ми досліджуємо ці питання, аналізуємо, щоб зробити висновки, і десь, де потрібно, допиляти щось", - так пояснив заступник голови Офісу президента України.

Разом з тим, Паліса висловив думку, що ще рано давати оцінку успішності цієї програми, і для перших оцінок потрібно близько чотирьох місяців. За даними Bihus.Info, на етапі підписання контракту перебувають близько півтори тисячі людей.

Нагадаємо, у лютому міністерство оборони України повідомило про запуск пілотного проєкту "Контракт 18-24", що передбачає укладання добровольцями віком від 18 до 24 років річного контракту на один мільйон гривень. Наприкінці березня президент України Володимир Зеленський анонсував розширенняпрограми. Як відомо, законодавство України передбачає мобілізацію військовозобов'язаних віком від 25 до 60 років.