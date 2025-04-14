Зеленський ввів в дію санкції щодо Арбузова і Клюєва

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Відповідний указ №231/2025

був опублікований на сайті Офісу президента України у суботу, 12 квітня.

Указ передбачає застосування санкцій щодо чотирьох фізичних осіб: Сергія Арбузова - ексголови Національного банку України та колишнього першого віцепрем'єра в уряді Миколи Азарова, Андрія Клюєва - колишнього першого віцепрем'єра, екссекретаря РНБО та ексочільника адміністрації президента України при Вікторі Януковичі, а також щодо бізнесмена Віктора Поліщука, ексвласника ТРЦ Gulliver у Києві та мережі магазинів побутової техніки "Ельдорадо", та співвласниці IBOX-банку Альони Шевцової.

Обмежувальні заходи, серед іншого, передбачають блокування активів та фактичну зупинку економічної діяльності в Україні.

Санкції щодо російських пропагандистів

Напередодні Зеленський двома указами увів в дію санкції щодо 130 фізичних та 18 юридичних осіб. Як вказав у своєму Telegram-каналі Зеленський, запроваджені санкції стосуються пропагандистів, а також "тіньового флоту" РФ.

Зокрема, у першому переліку - політолог і політтехнолог Вадим Карасьов, який працював на телеканалах підсанкційного Віктора Медведчука, телеведучий Олександр Шелест, кореспондент російського пропагандистського телеканалу "Россия" Олександр Сладков, продюсер і співак українського походження Юрій Бардаш, а також колишній генпродюсер заблокованого каналу "112 Україна" і нинішній керівник пропагандистського ресурсу "Голос Європи" Артем Марчевський та колишній український журналіст, а нині - представник пропагандистського проєкту "Другая Украина" у РФ Денис Жарких.

У переліку підсанкційних юридичних осіб - той самий проєкт "Другая Украина", а також низка інтернет-ресурсів, зокрема News Media, "Херсонка.Ру", "Телерадиокомпания "Таврия", EurAsia Daily, "Реадовка.Ру" та "Правда.Ру".

Під дію другого указу про запровадження санкцій підпадають 59 фізичних осіб - громадян РФ і Китаю.