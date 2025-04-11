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Міністр оборони Нідерландів анонсував виділення EUR150 млн на систему I-Hawk для України

Міністр оборони Нідерландів анонсував виділення EUR150 млн на систему I-Hawk для України

 

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс анонсував виділення EUR150 млн на посилення протиповітряної оборони України.

Таку заяву міністр зробив перед засіданням Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн) в п'ятницю в Брюсселі.

"Масовані російські атаки змусили Зеленського цього тижня закликати посилити протиповітряну оборону. Тому я зараз анонсую EUR 50 млн на ППО (система I-Hawk). Ми також постачаємо F16 і критичну частину системи "Patriot". Ми продовжуємо допомагати Україні рятувати життя", - написав він у соцмережі Х.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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