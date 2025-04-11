Міністр оборони Нідерландів анонсував виділення EUR150 млн на систему I-Hawk для України

До кінця поточного десятиліття світовий попит на електроенергію для центрів з обробки даних зі штучним інтелектом збільшиться більш ніж у чотири рази. За прогнозами МЕА, попит лише на спеціалізовані центри з обробки даних зі ШІ зросте більш ніж у чотири рази.