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Міністр оборони Нідерландів анонсував виділення EUR150 млн на систему I-Hawk для України
23:01 11.04.2025 |
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс анонсував виділення EUR150 млн на посилення протиповітряної оборони України.
Таку заяву міністр зробив перед засіданням Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн) в п'ятницю в Брюсселі.
"Масовані російські атаки змусили Зеленського цього тижня закликати посилити протиповітряну оборону. Тому я зараз анонсую EUR 50 млн на ППО (система I-Hawk). Ми також постачаємо F16 і критичну частину системи "Patriot". Ми продовжуємо допомагати Україні рятувати життя", - написав він у соцмережі Х.
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