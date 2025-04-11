ПС ЗСУ: Сили ППО вичерпали запас ракет до радянської техніки

У командуванні Повітряний сил Збройних сил України (ПС ЗСУ) заявили, що за три роки повномасштабної війни та щоденних протиповітряних боїв був фактично вичерпаний ресурс ракет до радянської техніки зенітних ракетних військ. "Тепер наші воїни передусім розраховують на підтримку партнерів у контексті продовження поставок західних систем, а головне - ракет до них, для посилення української протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні командування, оприлюдненому у п'ятницю, 11 квітня, у Telegram.

Статистика збиття російських ударних засобів

За даними ПС ЗСУ, за цей час війська РФ використали для ударів по Україні 67 тисяч керованих авіабомб, тисячі ракет різних типів та 22 400 ударних безпілотників типу Shahed.

Статистика збиття, яку також навели у ПС, свідчить, що силам протиповітряної оборони за цей час вдалося ліквідувати 2496 крилатих ракет, 465 керованих авіаційних ракет, 97 балістичних ракет, 40 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" та 17 575 ударних дронів.

В командуванні ПС ЗСУ наголошують, що левова частка цілей була збита завдяки надходженню від партнерів сучасних зенітних комплексів і ракет для них.

"Українські воїни довели, що можуть швидко опанувати Patriot, F-16, NASAMS та іншу технологічну зброю, а головне - ефективно застосовувати її проти "другої армії" світу", - йдеться у повідомленні.

Зеленський: Україні потрібно 10 ЗРК Patriot

Раніше цього дня президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до учасників зустрічі Контактної групи з питань оборони України ("формату Рамштайн") вкотре наголосив, що Україна потребує посилення протиповітряної оборони, зокрема систем, які захищають від балістичного озброєння - ЗРК Patriot.

"Ви знаєте, що в Україні є дефіцит систем ППО. Ви знаєте, що системи Patriot можуть ефективно захищати від балістичних загроз. Ви також знаєте, що ми змушені переміщувати ті системи, які маємо, по країні, щоб хоча б тимчасово надати захист різним містам. І ви знаєте, що трапляється, коли навіть одна система виходить із ладу: це означає втрачені життя", - сказав він. Він закликав партнерів передати Україні 10 систем Patriot.

Під час свого традиційного вечірнього звернення Зеленський вчергове наголосив, що Україна готова купити системи ППО. "Ми говорили про це з президентом Сполучених Штатів Америки, з президентом (Дональдом. - Ред.) Трампом: Україна не просто просить - ми готові купити відповідні додаткові системи", - сказав президент України.