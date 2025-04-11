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АНАЛІТИКА

Виборів влітку не буде. Рада продовжить воєнний стан і мобілізацію в Україні, - Стефанчук

22:19 11.04.2025 |

Політика

 

В Україні ймовірно продовжать воєнний стан та мобілізацію після 8 травня. Це рішення буде прийняте на тлі триваючої агресії з боку Росії.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Reuters.

Стефанчук висловив впевненість, що воєнний стан продовжать до його закінчення 9 травня.

"Рада продовжить воєнний стан і мобілізацію після 8 травня, оскільки війна ще не закінчена, - спікер ВР Стефанчук", - заявив він.

Спікер парламенту розповів, що налаштований підтримувати демократію, навіть якщо Сполучені Штати та Росія тиснуть на Київ, щоб провести вибори на посаду президента.

Він також наголосив на практичній і юридичній неправдоподібності проведення вільних і чесних виборів у країні, яка є частково окупованою та все ще піддається постійним атакам з боку Росії.

За його словами, підготовка до майбутніх виборів почалася, але знаходиться на дуже ранній стадії.

Вибори в Україні

Нагадаємо, що наприкінці минулого місяця The Economist заявив, що президент України Володимир Зеленський доручив організувати вибори після того, як буде досягнуто повного припинення вогню.

За даними ЗМІ, вони нібито планувались вже на липень 2025 року.

За кілька днів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що в Україні не проводиться жодної організаційної підготовки до виборів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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