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АНАЛІТИКА

Пісторіус пояснив, чому очільник Пентагону не приїхав на «брюссельський Рамштайн»

 

Міністр оборони США Піт Гегсет не був присутній фізично на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" в Брюсселі 11 квітня через особливості його робочого графіка, а чітку відповідь на питання щодо майбутньої участі США в "Рамштайні" можна буде дати в наступні тижні.

Про це повідомив журналістам міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після закінчення засідання, передає кореспондент "Європейської правди".

Пісторіус наголосив, що Гегсет не приїхав в Брюссель через завантажений розклад, але зробив цікаві коментарі по відеозв'язку.

"З точки зору участі Піта Гегсета віртуально чи фізично тут, у Брюсселі, це не є питанням пріоритетів. Думаю, що це питання розкладу. Наскільки я поінформований, він щойно повернувся з кількаденної подорожі світом, більш-менш тривалої", - розповів Пісторіус.

Він додав, що "деякі інші міністри не брали участі в сьогоднішньому засіданні, тому що у них були інші зобов'язання за розкладом".

"Найважливішим фактом було те, що він (Гегсет) взяв участь", - переконаний німецький міністр.

"Він (Гегсет) звернувся до аудиторії з деякими, я б сказав, цікавими і правильними оцінками, розповідаючи про те, що європейці робили з початку року і робили раніше. І я думаю, що це найважливіший факт", - повідомив він.

"У майбутньому, в найближчі тижні, ми побачимо, що буде відбуватися і з участю США (у Контактній групі з оборони України. - Ред.), і з підтримкою з боку США. Я не можу зазирнути в кришталеву кулю. Почекаємо і побачимо", - наголосив Борис Пісторіус.

Він додав, що іншим державам-учасницям "краще дивитися на власні сили і робити те, що ми повинні робити і що ми можемо робити".

У той самий час міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що США продовжують безпекову допомогу Україні і стоять "поряд з нами".

Раніше ЗМІ повідомили, що очільник Пентагону Піт Гегсет проігнорує засідання "Рамштайну" з підтримки України, яке відбулося в Брюсселі 11 квітня під головуванням Великої Британії та Німеччини.
Ключові теги: США
 

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