Фінансові новини
- |
- 11.04.25
- |
- 20:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Люксембурзі 14 квітня, Сибіга доєднається онлайн
17:19 11.04.2025 |
Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу проведуть зустріч 14 квітня в Люксембурзі.
Відповідний порядок денний засідання Ради ЄС з питань закордонних справ оприлюднено на сайті Ради. Початок заплановано о 8:00. Рада відбудеться під головуванням високого представника ЄС з питань зовнішньої політики Кая Каллас.
Міністри закордонних справ ЄС обговорять російську агресію проти України після неформального обміну думками з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою в режимі відеоконференції.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|На «Рамштайні» Україні пообіцяли військову допомогу на понад 21 млрд євро
|У водах Естонії затримали танкер російського «тіньового флоту»
|Німеччина і ще 10 країн створили «коаліцію РЕБ» для України
|Україна може переглянути податкову базу у 2026 р. через розрив у зовнішньому фінансуванні - Гетманцев
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|Пісторіус пояснив, чому очільник Пентагону не приїхав на «брюссельський Рамштайн»
|Цього року ЄС виділить понад EUR23 млрд на допомогу Україні - Каллас
|Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Люксембурзі 14 квітня, Сибіга доєднається онлайн
|Міністр оборони Британії: планування «Коаліції охочих» якісне, ЄС не є його частиною
|Умєров заявив, що США продовжують безпекову допомогу Україні і стоять «поряд з нами»
|На «Рамштайні» Україні пообіцяли військову допомогу на понад 21 млрд євро
|У водах Естонії затримали танкер російського «тіньового флоту»
Бізнес
|OpenAI подала до суду на Ілона Маска за перешкоджання розвитку компанії
|Космічна Star Citizen зібрала понад $800 мільйонів, а релізу все ще не видно
|Прибуток Samsung випередив прогнози через різкий попит, спричинений митами Трампа
|Трамп пригрозив 100% митом найбільшому у світі виробнику мікросхем
|Microsoft тестує оновлений Copilot Vision, який може "бачити" ваш екран і додатки
|TSMC загрожує штраф на суму $1 млрд через несвідоме постачання чипів для Huawei
|Razer призупиняє продажі ноутбуків у США