Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Люксембурзі 14 квітня, Сибіга доєднається онлайн

"У майбутньому, в найближчі тижні, ми побачимо, що буде відбуватися і з участю США (у Контактній групі з оборони України. - Ред.), і з підтримкою з боку США. Я не можу зазирнути в кришталеву кулю. Почекаємо і побачимо", - наголосив Борис Пісторіус.