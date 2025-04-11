Міністр оборони Британії: планування «Коаліції охочих» якісне, ЄС не є його частиною

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що ЄС не є частиною планування "Коаліції охочих".

Так він відповів на запитання журналіста під час пресконференції за підсумками засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"), яке стосувалося того, що раніше високий представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила журналістам, що немає ясності в планах "Коаліції охочих".

"Кая Каллас - видатний європейський лідер. Європейський Союз відіграє важливу роль у підтримці України та тиску на Росію з моменту її жорстокого та незаконного вторгнення у лютому 2022 року. Наше планування в межах "Коаліції охочих" дійсно є реальним, суттєвим і добре просунутим. Європейський Союз не є частиною цього планування", - сказав він.

У штаб-квартирі НАТО у Брюсселі вперше під спільним німецько-британським керівництвом відбулося засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"), де головували міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що основним питанням, яке буде розглянуте на засіданні Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" у Брюсселі в п'ятницю буде посилення української протиповітряної оборони, потрібно політичне рішення для постачання систем Patriot в Україну. Він наголосив, що потрібно політичне рішення для постачання цих систем, щоб захистити наші міста і села та життя наших людей передусім від загрози російського балістичного озброєння.

За даними ЗМІ, Міністр оборони США Піт Гегсет прийме участь у наступному засіданні країн, які зустрінуться у форматі "Рамштайн" по відеодзвінку.

2 квітня і делегації Великої Британії при НАТО анонсували нову зустріч "коаліції охочих" 10 квітня, а також засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 11 квітня у Брюсселі. За словами президента Володимира Зеленського, під час засідання на підтримку Україні у форматі "Рамштайн" буде озвучено оборонні пакети.

Як повідомлялося, на початку березня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", ймовірно, відбудеться в кінці березня - на початку квітня.

Пісторіус підкреслив, що для координації подальшої підтримки України вони з британським колегою Джоном Гілі вирішили продовжити роботу Контактної групи з питань України "як співголови, під нашим спільним керівництвом".

Минуле засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбулося у Брюсселі 12 лютого. Це була перша участь міністра оборони США Піта Гегсета у зустрічі групи.